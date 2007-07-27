У Севастополі горить один з найбільших супермакетів

У Севастополі на вулиці Пожарова, що неподалік від центру міста, горить супермаркет „Еко-маркет”, збудований за останніми технологіями кілька місяців тому.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник міського управління МНС, пожежа виникла близько 17-ї години вечора, нею охоплене все приміщення на обох поверхах супермакету. Робітники і відвідувачі магазину були своєчасно евакуйовані, ніхто, за попередніми даними, не постраждав.

В ліквідації пожежі беруть участь 9 пожежних розрахунків. Пожежа супроводжується сильним задимленням, дим видно за кілометри від супермакета. Неподалік магазину приватний сектор, пожежники роблять все можливе, щоб вогонь не перекинувся на житлові будинки севастопольців. Причина загоряння поки що невідома.

Через ліквідацію пожежі перекрито рух транспорту по одній з найбільш напружених автомагістралей в напрямку бухт Стрілецька, Омега і Камишова.