Поїзд Луганськ – Київ убив 18-річного хлопця
10:16, 31 жовтня 2011Суспільство
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У Полтавській області
У Полтавській області під колесами пасажирського потягу загинув хлопець.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС України в Полтавській області, трагедія сталася вчора, 30 жовтня, в 03.49 поблизу сіла Абазівка Полтавського району.
«Поїздом №19 сполученням «Луганськ – Київ» був смертельно травмований громадянин 1993 року народження. Обставини трагедії з`ясовуються. Тіло загиблого відправлено в морг першої міської клінічної лікарні Полтави», - сказав представник Центру пропаганди УМНС.
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