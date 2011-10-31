Поїзд Луганськ – Київ убив 18-річного хлопця

У Полтавській області під колесами пасажирського потягу загинув хлопець.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Управління МНС України в Полтавській області, трагедія сталася вчора, 30 жовтня, в 03.49 поблизу сіла Абазівка Полтавського району.

«Поїздом №19 сполученням «Луганськ – Київ» був смертельно травмований громадянин 1993 року народження. Обставини трагедії з`ясовуються. Тіло загиблого відправлено в морг першої міської клінічної лікарні Полтави», - сказав представник Центру пропаганди УМНС.