Міліція затримала двох чоловіків, які викрали 11 автомобілів

На Чернігівщині міліція затримала двох зловмисників, які упродовж двох місяців у різних районах області викрали 11 автомобілів.

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв`язків Управління МВС у Чернігівській області, двоє мешканців Київської області спеціалізувалися на викраденні недорогих автомобілів.

Молоді чоловіки, один з яких вже мав судимість, викрадали авто на замовлення. Зазвичай це були автомобілі "Нива" чи "ВАЗ", які не мали сигналізації. Перевіряли авто на предмет сигналізації вони шляхом пострілу у бокове скло водія з пневматичного пістолета.

Всього на Чернігівщині зловмисники викрали 11 автомобілів, три їхні злочинні спроби були невдалими.

Одного зі зловмисників чернігівські правоохоронці затримали завдяки працівникам ДАІ, які повідомили, що у Броварському районі Київщини знаходиться два авто, схожі на нещодавно викрадені в Козелецькому районі. На місце одразу виїхали працівники карного розшуку УМВС в Чернігівській області, але одного із зловмисників родичі встигли попередити і він переховувався. Близько тижня тривали активні пошуки чоловіка, врешті-решт його знайшли та затримали.

Іншого зловмисника вдалося на віддаленому хуторі Городянського району, звідки він мав намір утекти за кордон.

Затримані наразі утримуються у СІЗО міста Чернігова, вони зізналися у скоєних злочинах та дали свідчення. Проти них порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб або повторно, карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. Слідство у справі триває.