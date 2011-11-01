Депутати пропонують ліцензувати клуби знайомств і шлюбні агентства

Народні депутати пропонують ліцензувати діяльність клубів знайомств та шлюбних агентств.

Про це повідомив народний депутат Володимир КАПЛІЄНКО (депгрупа "Реформи заради майбутнього") на прес-конференції в УНІАН, презентуючи прийнятий у першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії торгівлі людьми» (реєстр. 8702).

За його словами, законопроект передбачає внесення змін до Закону «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», а саме: доповнення статті 9 закону п. 46, відповідно до якого обов’язковому ліцензуванню підлягає діяльність, пов’язана зі збором та розповсюдженням (в тому числі в глобальній мережі Інтернет) інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства.

Пропонується також доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 164-15 та встановити адміністративно-правову відповідальність за провадження діяльності, що пов’язана зі збором та/або розповсюдженням інформації про фізичних осіб з метою їх знайомства без одержання ліцензії, а також за порушення ліцензійних умов ведення такої діяльності.

В.КАПЛІЄНКО, як один із авторів проекту, наголосив, що за офіційними даними ООН, зараз 500 тис. українців примусово перебувають за кордоном. При цьому він зауважив, що обманом за кордон відправляють не лише жінок для роботи в секс-індустрії, а й чоловіків, наприклад, для роботи на будівництві.

«Частіше за все їдуть люди, які шукають кращої долі, які можуть виїхати за кордон просто в якусь туристичну подорож, або хочуть знайти собі нареченого або наречену за кордоном, хочуть працевлаштуватися і таке інше. І так сталося, що в українському законодавчому полі немає запобіжників, які б на 100% відсікали кримінальні угруповання, що крутяться біля цієї проблеми, і не надавали можливості вивозити цих людей обманним шляхом за кордон», - зауважив В.КАПЛІЄНКО.

Депутат зазначив, що саме тому і виникла ідея напрацювання відповідного документа.

Президент Всеукраїнської асоціації клубів знайомств Євген ЛАВРИК наголосив, що його організація підтримує відповідний законопроект, оскільки дуже часто під виглядом шлюбних агентств та бюро знайомств існує незаконна діяльність, пов’язана із торгівлею людьми. Це, відповідно, негативно відображається на іміджі сумлінних учасників цього ринку. «Імідж наших членів значно падає у зв’язку з тим, що під виглядом шлюбних агентств та бюро знайомств існує незаконна діяльність, пов’язана із торгівлею людьми», - сказав Є.ЛАВРИК.

Представник МВС Сергій КРОПИВА у свою чергу наголосив, що ухвалення законопроекту дозволить працівникам органів внутрішніх справ здійснювати більш прискіпливий контроль за цією сферою. «Громадяни зможуть звертатись до тих шлюбних контор або Інтернет-ресурсів, через які вони зможуть познайомитися з іноземними громадянами і не турбуватися про подальші негативні наслідки», - сказав він.

Як повідомлялося, 18 жовтня ВР прийняла у першому читанні законопроект №8702 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії торгівлі людьми».