Суд задовольнив позов шахтарської профспілки до Кабміну

Окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням від 31 жовтня задовольнив позовні вимоги Незалежної профспілки гірників України до Кабінету міністрів України, визнавши неправомірними процесуальні дії Кабміну щодо створення урядової комісії з розслідування причин і ліквідації наслідків аварії, що сталася 29 липня на шахті «Суходільська-Східна» (ВАТ «Краснодонвугілля»).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НПГУ, відзначивши, що до цієї урядової комісії не були включені ані представники галузевого чи територіального об`єднання НПГУ, ані представники первинної профспілкової організації НПГУ шахти «Суходільськая-Східна», членами якої були шахтарі, які постраждали в аварії.

Суд також визнав, що зазначені дії не відповідають вимогам пунктів №№ 42, 43 постанови Кабінету міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1112 «Деякі питання розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

Як повідомляв УНІАН, 29 липня стався вибух на шахті «Суходільська-Східна» (Луганська область), в результаті якого 26 гірників загинули, а двоє, які постраждали, пізніше померли в лікарні.