Міліція стверджує, що будинок мера Ковеля згорів через пічку

Причина пожежі в будинку мера Ковеля на Волині - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Про це УНІАН повідомив начальник Управління дежтехногенбезпеки УМНС у Волинській області Микола КРЕВСЬКИЙ.

За його словами, на місці події працювала група, до складу якої входили як правоохоронці, так і рятувальники, інспектор дізнання. «Спочатку було декілька версій. Зокрема, сам власник будинку висував версію підпалу. Проте після детального огляду місця пожежі виникли ще дві: порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення та при експлуатації електропроводки. Як доповів мені працівник, який повернувся з місця події, - підтвердилась версія про порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення».

Наразі, за словами М.КРЕВСЬКОГО, проводиться відповідне дослідження для прийняття рішення щодо порушення кримінальної справи чи відмови у її порушенні.

Як повідомлялося, в ніч на 1 листопада згорів новий будинок міського голови Ковеля Олега КІНДЕРА. За його словами, причиною загорання був зумисний підпал через політичні інтриги.