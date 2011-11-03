ЗМІ: у Київському зоопарку журналістам не раді

Журналісти не мають доступу до інформації про Київський зоопарк. Про це в ефірі ток-НЕшоу «Київський форум» заявив керівник громадської організації «Експертна рада», журналіст Андрій КАПУСТІН.

На його думку, ситуація у Київському зоопарку, порівняно з попереднім періодом, значно погіршилася.

«Це перш за все стосується того, що ми не маємо доступу до інформації. Сайт організації закритий, і Київський зоопарк виключений зі світового інформаційного поля», – зазначив журналіст.

А.КАПУСТІН повідомив, що вже подав заяву до прокуратури за фактом недопущення його на територію зоопарку: «Недопускання журналіста – це грубе порушення не тільки Конституції, а й статті 171 Кримінального кодексу України».

Журналіст заявив, що причин такого з ним поводження адміністрація зоопарку не назвала.

«Я підтвердив акредитацію зранку, проте ввечері мене все одно не пропустили. Після цього я викликав міліцію, подзвонив депутату, на місці був складений протокол про порушення моїх конституційних і професійних прав. Далі ще буде окремий суд по цивільному судочинству, тому що мені двічі не дали заробити грошей – написати матеріал», – заявив А.КАПУСТІН в ефірі «Київського форуму».

Про подібне ставлення до журналістів з боку прес-служби Київського зоопарку розповіла і журналіст Леся ДОМАЩЕНКО.

«Я особисто робила інтерв’ю з минулим директором (Світланою БЕРЗІНОЮ. – УНІАН) і, хоча я абсолютно не підтримую її діяльність, але можу сказати, що домовлялася я з нею про інтерв’ю рівно один день. На наступний день мене зустріли, провели в зоопарк з камерою, з фотоапаратом. Не було жодної закритості. Я не розумію, чому зараз зоопарк так себе огороджує. В Лук’янівське СІЗО можна легше потрапити, ніж у зоопарк», – зазначила вона.

Проте начальник відділу зв’язків з громадськістю Київського зоопарку Анжеліка КОМАРОВА не визнала жодної претензії журналістів, присутніх у студії «Київського форуму».

«Мені дуже смішно, що тут були закиди про те, що журналістів не пускають… За моїм досвідом журналісти дуже охоче йдуть на погані новини, а якщо їх немає, то вони їх придумують, як це було з проданим начебто пітоном», – зазначила А.КОМАРОВА.