Шевченко: Україну віддали в руки російського шоу-бізнесу

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО (фракція "БЮТ-Батьківщина") закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА заветувати зміни до Закону «Про телебачення і радіомовлення».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

За словами А.ШЕВЧЕНКА, ці зміни - «це спроба віддати український ринок у руки російського шоу-бізнесу, російського медіа-бізнесу».

Він підкреслив, що «це не вдавалося зробити за попереднє століття, десятиліття й останні роки, і цього не вдасться зробити в майбутньому».

А.ШЕВЧЕНКО закликав В.ЯНУКОВИЧА скористатися правом вето.

Він наголосив, що потрібно «зберегти статус-кво». «Ми повинні дбати про українського виконавця, українського продюсера, українського режисера, українського журналіста», - заявив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо приведення у відповідність до вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення)» (№6342). За нього проголосували 238 народних депутатів із 414 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається зменшення частки «національного аудіовізуального продукту» у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації – не менше 25%. До ухвалення закону ця частка становила 50%. До 25% понижена і квота на присутність вітчизняного продукту у радіо- і телеефірах.

Проти ухвалення закону виступали представники фракції «БЮТ-Батьківщина» та частина депутатів від НУ-НС. Вони вимагали зняти цей документ з розгляду. Ухвалення закону опозиція зустріла вигуками «Ганьба!».