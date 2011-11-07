Корону Міс Світу-2011 отримала дівчина з Венесуели (фото)

08:14, 07 листопада 2011
Суспільство
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Конкурс відзначає 60-річний ювілей

Переможницею 61-го конкурсу Міс світу, який проходить в неділю в Лондоні, стала представниця Венесуели, 21-річна Івіан Лунасоль Саркос КОЛЬМЕНАРЕС.

Як передає РІА Новости, не зважаючи на юний вік, С.КОЛЬМЕНАРЕС вже здобула освіту фахівця у галузі HR, роботи з кадрами, і наразі є співробітницею однієї з мовних компаній. Її мрія в майбутньому - працювати з дітьми, при тому, що нова Міс світу народилася в багатодітній сім`ї - у дівчини 12 братів і сестер.

Першою віце-міс стала конкурсантка з Філіппін, другою віце-міс - учасниця з Пуерто-Ріко.

У конкурсі взяла участь рекордна кількість дівчат - 122. До недільного фіналу вони вже пройшли всі 5 традиційних змагань, кращі моменти з яких транслювалися на церемонії: конкурс на пляжі в купальниках, краща модель, конкурс талантів, спортивний конкурс і "Краса заради справи", де претенденткам надавалась можливість представити свій благодійний проект.

В неділю на сцені відбувся ще один відбірковий тур - конкурс національного танцю, після чого було оголошено список фіналісток. До їх числа увійшли представниці Південної Кореї, Венесуели, Англії і Шотландії, Пуерто-Ріко та Філіппін, Південної Африки.

Останні два тижні дівчата здійснювали турне Великобританією, брали участь в національних змаганнях Шотландії, відвідували Кембріджський університет, дивилися країну і брали участь у благодійних заходах.

Конкурс Міс світу відзначає цього року 60-річний ювілей, і він повернувся на батьківщину, до Великобританії. Міс світу - найстаріший конкурс краси, який придумав в 1951 році британець Ерік Морлі (після його смерті в 2000 році головою конкурсу стала його вдова Джулія). Змагання починалося як конкурс бікіні, проте ЗМІ одразу охрестили його "Міс світу". Першою переможницею стала шведка Керстін "Кіккі" ХАКОНССО.

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