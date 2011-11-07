На Хмельниччині начальника ДАІ вдарили насосом і зірвали погони

У Старій Синяві Хмельницької області двоє молодиків (20 і 19 років) побили начальника Управління ДАІ даного райцентру майора міліції Володимира МУЛИКА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітниця відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Юлія ГРИНЬ.

За її словами, інцидент стався, коли правоохоронець їхав на роботу. Двоє хлопців на скутері зіткнулися з його автомобілем. “Коли працівник міліції підійшов до скутера, один із молодиків, за версією досудового слідства, вихопив з-за пазухи металевий насос і щосили вдарив ним правоохоронця у голову, від чого той знепритомнів. Після цього обидва нападники добивали майора міліції ногами, зірвали з нього погони та, стукнувши каменем по голові, пригрозили знищити сім’ю, якщо той комусь розповість”, - зазначила Ю.ГРИНЬ.

Майор госпіталізований з попереднім діагнозом - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забита рана вискової ділянки, садна та пошкодження усіх ділянок тіла, перелом двох ребер.

Ю.ГРИНЬ додала, що обидва підозрювані мають кримінальне минуле.

Прокуратура району вирішує питання про порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівнику правоохоронних органів тілесних ушкоджень середньої тяжкості), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.