Міністерство: якщо 60% мешканців будинку "за" - для решти це як закон

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ініціює спрощення процедур створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК у Києві у вівторок.

За його словами, зокрема, йдеться про внесення змін до чинного законодавства, згідно з якими рішення про створення ОСББ буде легітимним навіть у випадку, якщо за нього висловилося 60% мешканців багатоквартирного будинку.

«Ми плануємо внести зміни до законодавства, щоб якщо 60% (мешканців - УНІАН) ухвалили рішення, для інших це було як закон», - сказав А.БЛИЗНЮК, зазначивши при цьому, що аналогічне правило планується поширити також на рішення, пов'язані з реконструкцією старого житлового фонду («хрущовки»).

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства регіонального розвитку, станом на травень 2011 року в Україні було створено 12037 ОСББ. До кінця року планується створити ще 2,5 тис. таких об'єднань, таким чином, їх загальна кількість досягне 14,5 тис.

Довідка УНІАН. Відповідно до Загальнодержавної програми реформування та розвитку ЖКГ на 2009-2014 роки, до кінця 2014 року заплановано створити 45 530 ОСББ, що становитиме близько 70% багатоповерхового житлового фонду.