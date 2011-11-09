Нафтогаз взяв кредит, щоб розрахуватися з Газпромом
14:46, 09 листопада 2011Суспільство
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$550 млн. під 8%
НАК “Нафтогаз України” залучив кредит "Газпромбанку" у розмірі 550 млн. доларів для розрахунку за газ, спожитий у жовтні .
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА.
«Ми взяли кредит у розмірі 550 млн. дол. у "Газпромбанку», - сказав В.МАКУХА.
Він повідомив, що кредит взято строком на один рік і процентна ставка становить близько 8%.
Раніше ЗМІ повідомляли, що процентна ставка становить 8,5%.
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