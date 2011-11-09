Нафтогаз взяв кредит, щоб розрахуватися з Газпромом

НАК “Нафтогаз України” залучив кредит "Газпромбанку" у розмірі 550 млн. доларів для розрахунку за газ, спожитий у жовтні .

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Володимир МАКУХА.

«Ми взяли кредит у розмірі 550 млн. дол. у "Газпромбанку», - сказав В.МАКУХА.

Він повідомив, що кредит взято строком на один рік і процентна ставка становить близько 8%.

Раніше ЗМІ повідомляли, що процентна ставка становить 8,5%.