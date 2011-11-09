Пожежа на території спорткомплексу пошкодила три автомобілі

У Києві на території автостоянки спортивного комплексу «5 елемент» на вул. Електриків вчора увечері сталася пожежа, внаслідок якої пошкоджено три автомобілі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МНС України, від автомобіля, що зайнявся, вогонь розповсюдився на сусідні Subaru Outback та Honda CRV. Однак рятувальники за допомогою піни швидко ліквідували займання.

В результаті пожежі в автомобілях Mercedes GL-320 та Subaru Outback вогнем пошкоджено моторні відсіки, салон, колеса, скло та покриття транспортного засобу. А у автомобілі Honda CRV частково пошкоджено покриття, скло та кузов.

Жертв та постраждалих внаслідок займання немає, причина пожежі та збитки наразі з’ясовуються.