Пожежа на території спорткомплексу пошкодила три автомобілі
19:53, 09 листопада 2011Суспільство
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Причина пожежі та збитки наразі з’ясовуються
У Києві на території автостоянки спортивного комплексу «5 елемент» на вул. Електриків вчора увечері сталася пожежа, внаслідок якої пошкоджено три автомобілі.
Як повідомили УНІАН в прес-службі МНС України, від автомобіля, що зайнявся, вогонь розповсюдився на сусідні Subaru Outback та Honda CRV. Однак рятувальники за допомогою піни швидко ліквідували займання.
В результаті пожежі в автомобілях Mercedes GL-320 та Subaru Outback вогнем пошкоджено моторні відсіки, салон, колеса, скло та покриття транспортного засобу. А у автомобілі Honda CRV частково пошкоджено покриття, скло та кузов.
Жертв та постраждалих внаслідок займання немає, причина пожежі та збитки наразі з’ясовуються.
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