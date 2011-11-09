Прокуратура таки знайшла двох порізаних у Піщанській колонії

Прокуратура Вінницької області встановила факт заподіяння собі тілесних ушкоджень двома засудженими Піщанської виправної колонії № 59.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Вінницької області.

Зокрема, прокуратура провела перевірку інформації "про масове побиття засуджених під час загального обшуку та заподіяння засудженими собі порізів вен та животів", яка підтвердила факт заподіяння собі тілесних ушкоджень двома засудженими, які утримувались в дільниці посиленого контролю Піщанської виправної колонії № 59 (Вінницька область).

Перевірка була проведена 7 листопада шляхом обходу всіх житлових приміщень та опитування засуджених. Жодний засуджений не підтвердив застосування особами, які проводили обшук, фізичної сили, спеціальних засобів чи зброї. При огляді не виявлено жодного засудженого з видимими тілесними ушкодженнями.

Разом з тим перевіркою підтверджено факт заподіяння собі тілесних ушкоджень двома засудженими, які утримувались в дільниці посиленого контролю. При медичному огляді у них виявлені численні поверхневі різані рани шкіри лівого і правого передпліччя, капілярна кровотеча. Вени, артерії та животи не ушкоджені. Загрози життю й здоров’ю немає. Засудженим надано необхідну медичну допомогу.

Під час розмови з одним із засуджених встановлено, що порізи він заподіяв лезом від одноразового станка для гоління. Наміру вчинити самогубство, а також пошкодити вени чи артерії, не мав. Свої дії мотивує як сильне переживання з приводу встановленого йому судом адміністративного нагляду. Причини, з яких заподіяв собі тілесні ушкодження інший засуджений, йому не відомі і з ним він не змовлявся.

Щодо іншого засудженого, то він звільнився 4 листопада 2011 року та виїхав до м. Яворів Львівської області і тому буде опитаний працівниками прокуратури м. Яворів.

Також з’ясовано, що 3 листопада 2011 року в Піщанській виправній колонії № 59 було проведено загальний обшук із залученням додаткових сил та засобів інших установ виконання покарань області, в тому числі зведеного загону швидкого реагування.

За результатами обшуку в житлових, виробничих та інших приміщеннях виявлено та вилучено 199 предметів, заборонених для зберігання засудженими, в тому числі 3 мобільних телефони, 8 літрів бражної суміші, заточену металеву пластину, 12 колод саморобних гральних карт тощо.

Відповідно до плану, затвердженого начальником управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області, проведення загального обшуку передбачалось і у дільниці посиленого контролю, в якій утримувалось 7 засуджених. Коли виконуючому обов’язки начальника Піщанської виправної колонії, котрий керував загальним обшуком, стало відомо про те, що двоє засуджених, які утримувались в ДПК, заподіяли собі тілесні ушкодження, він вирішив не проводити обшук до з’ясування обставин і причин таких дій.

У подальшому обшук в ДПК проведено, але силами працівників Піщанської виправної колонії. За його результатами виявлено і вилучено 3 леза від одноразового станка для гоління, електрокип’ятильник з пошкодженою ізоляцією, 2 скляні банки та 6 одиниць пластикового посуду невстановленого зразка.

Перевірка триває.

Як повідомляв УНІАН, Вінницька правозахисна група заявила, що 3 листопада на території Піщанської виправної колонії №59 Державної пенітенціарної служби України було вчинено масове побиття засуджених. В той же час прес-служба Управління державного департаменту виконання покарань у Вінницькій області не підтвердила інформацію правозахисників щодо самокаліцтва, масового побиття засуджених під час загального обшуку.