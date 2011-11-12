У Рівному спалили автомобіль керівника міської організації ВО «Свобода»

У центрі Рівного біля офісу Всеукраїнського об`єднання «Свобода» на проспекті Миру невідомі жбурнули пляшку із запалювальною сумішшю в автомобіль керівника Рівненської міської організації «Свободи», депутата Рівненської міської ради Олексія БУЧИНСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», інцидент стався 10 листопада близько 17.30. Автомобіль згорів.

У партії пов’язують цей випадок з принциповою позицією фракції ВО «Свобода» у Рівненській міській та обласній радах. Зокрема, раніше «свободівці» звинувачували представників обласної та міської влади у незаконних земельних оборудках, проведенні непрозорих тендерних закупівель продуктів для дитячих садків та інших порушеннях.

«Сьогодні Рівне перетворилося у своєрідне Палермо, де мафія разом з чиновниками безкарно грабує мешканців, а всіх, хто протестує, намагаються залякати. Ми не тішимо себе ілюзією, що влада розкриє цей злочин, бо такий нахабний бандитизм неможливий без потурання найвищого владного керівництва», – заявив керівник Рівненської обласної організації ВО «Свобода», депутат Рівненської обласної ради Олег ОСУХОВСЬКИЙ.