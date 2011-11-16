Епідемія туберкульозу впливає на економічний розвиток України

Епідемія туберкульозу істотно впливає на економічний розвиток України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Тетяна БАХТЄЄВА в ході Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань протидії та контролю над туберкульозом в Україні.

«Туберкульоз є не лише причиною значних людських втрат у нашій країні, але й істотно впливає на її економічний розвиток», - зазначила народний депутат.

Посилаючись на аналітичні оцінки експертів, Т.БАХТЄЄВА заявила, що щорічні економічні збитки держави від розповсюдження цієї хвороби перевищують 3 млрд. грн.

«Це майже в три рази більше запланованого обсягу фінансування п'ятирічної Загальнодержавної програми по боротьбі з туберкульозом на 2007-2011 роки. Така ситуація вимагає від нас застосування відповідних заходів, у тому числі й на законодавчому рівні, оскільки подальший розвиток епідемії за таким неоптимістичним сценарієм являє серйозну загрозу як для суспільного здоров'я, так і для економічного розвитку нашої держави», - зазначила Т.БАХТЄЄВА.

Разом із тим, вона висловила переконання, що за нинішніх політичних і економічних умов Україна може змінити ситуацію на краще.

«Сьогодні ми маємо консолідацію всіх гілок державної влади – Президента України, уряду й парламенту України, які готові не лише взяти на себе зобов'язання, але й нести відповідальність за стан справ у сфері боротьби з туберкульозом у нашій країні, за ефективне використання фінансових ресурсів», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Як повідомляв УНІАН, раніше на конференції Т.БАХТЄЄВА заявила, що щорічно понад 30 тис. українців захворюють на туберкульоз, близько 8 тисяч вмирають.

За її словами, ВООЗ віднесла Україну до 3-ої категорії країн Європи – це країни з високим показником захворюваності на туберкульоз.

Вона заявила, що основною проблемою у сфері боротьби з туберкульозом в Україні є мультирезистентна форма.

«Україна займає друге місце в Європі за темпами зростання мультирезистентного туберкульозу (після Росії) й четверте місце в світі за його поширеністю у вперше виявлених хворих. Зі 100 хворих - 15 мають стійку форму. Це дуже високий рівень показників. Серед усіх нових випадків він коливається від 5% у західних областях до 15% - у східних», - зазначила Т.БАХТЄЄВА.