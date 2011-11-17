Підсудні завдали собі травм у залі суду
01:14, 17 листопада 2011Суспільство
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Інцидент у Дніпропетровську
У Дніпропетровську підсудні завдали собі травм у залі суду.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.
За їх даними, вдень до міліції надійшло повідомлення із Жовтневого районного суду Дніпропетровська про те, що в залі суду після оголошення вироку суддею двоє підсудних травмували себе.
На місці події було встановлено, що двоє підсудних - місцеві мешканці 1986 та 1984 років народження, після оголошення вироку у вигляді позбавлення волі терміном на 8 років кожному за ч.2 ст.187 «Розбій» «самотравмували себе, подряпавши передпліччя рук нігтями».
Бригадою «швидкої допомоги» їм була надана медична допомога на місці.
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