Нацрада закликає телерадіокомпанії вшанувати жертв Голодоморів

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення надіслала звернення до керівників телерадіоорганізацій, у якому наголошується на необхідності внесення 26 листопада 2011 року змін до програм теле- і радіопередач для вшанування пам’яті жертв Голодоморів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, про це йдеться у відповідному зверненні, надісланому телерадіоорганізаціям.

Як зазначається у повідомленні, цього року на необхідності внесення 26 листопада змін до програмних сіток мовлення наголосив також дорадчий орган при Національній раді – Громадська рада. Відповідно до її рішення ухвалене звернення і до регулятора, який має простежити дотримання телерадіокомпаніями правил мовлення у скорботні дні, і до телерадіоорганізацій, які таким чином мають продемонструвати свою людяність і громадянську позицію.

Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення у своєму зверненні до Нацради та керівників телерадіокомпаній зазначає: «26 листопада 2011 року - День пам'яті жертв Голодоморів. Це день національної скорботи та болю.

Просимо Вас у пам'ять про мільйони безвинно загиблих людей зняти з ефіру всі розважальні фільми, шоу та програми. А також (по можливості) звернути увагу глядачів та слухачів на цю дату доступними інформаційними та аудіовізуальними способами (заставки, зображення свічі пам'яті тощо), нагадавши про традицію запалення свічі пам'яті у кожному домі».

У зверненні до керівників телерадіоорганізацій голова Національної ради Володимир МАНЖОСОВ порекомендував при плануванні програм і передач на 26 листопада керуватися Правилами ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затверджені Національною радою 11 червня 2008 року рішенням № 1101.

Як відомо, кожної четвертої суботи листопада в Україні вшановуються пам’ять жертв Голодоморів і політичних репресій.