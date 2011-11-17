У Дніпропетровську ножем поранили офіцера міліції

Вчора близько 17.00 у Дніпропетровську зловмисник завдав ножового поранення оперуповноваженому карного розшуку Жовтневого райвідділу міліції міста.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 33-річний капітан міліції разом зі своїми колегами відпрацьовували територію. Почувши звук сигналізації автомобіля, вони вирушили до автостоянки, де двоє невідомих чоловіків намагалися проникнути до чужого автомобіля. Побачивши працівників міліції, зловмисники намагалися втекти. Правоохоронці наздогнали чоловіків, але один із них ножем вдарив міліціонера у груди, після чого з місця злочину зник.

Його спільника затримано. Пошуки утікача тривають.

Поранений офіцер доставлений до лікарні, де його прооперовано. Зараз його стан залишається стабільним.