Кабмін звільнив ректора «Острозької академії»

Кабінет міністрів звільнив Ігоря ПАСІЧНИКА з посади ректора Національного університету “Острозька академія».

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 16 листопада.

Згідно з документом, І.ПАСІЧНИК звільнений у зв'язку із закінченням терміну дії контракту.

Крім того, постановою від 16 листопада Кабмін визнав такими, що втратили чинність, постанови, якими затверджувалися статути національних університетів "Києво-Могилянська академія" та "Острозька академія".

Тим часом 65-річний професор, Герой України І.ПАСІЧНИК не виключає, що може знову обійняти посаду ректора у випадку, якщо переможе у конкурсі на заміщення вакантної посади ректора і якщо профільне міністерство знову підпише з ним контракт.

Він чекає від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора, щоб знову виставити свою кандидатуру.

Як передає кореспондент УНІАН, у розмові з рівненськими журналістами І.ПАСІЧНИК висловив сподівання і надалі залишитися керівником «Острозької академії», яку вважає своїм дітищем.

І.ПАСІЧНИК у 1994 році був ініціатором відродження «Острозької академії», яка вважається найстарішим вищим навчальним закладом Східної Європи (була заснована у 1576 році князем Василем-Костянтином Острозьким та княгинею Гальшкою Острозькою). Згодом він став і першим ректором відродженого вишу.