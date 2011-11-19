На луганському ТБ вже рекламують Євразійський союз

Луганські телеканали показують ролик, що рекламує нову пропоновану керівництвом Росії ідею Євразійського союзу. Про це повідомляє Радіо "Свобода".

Замовив рекламний ролик депутат Луганської обласної ради Владислав Кривобоков. В обласну раду він пройшов за списком КПУ, але має і власну політичну структуру – Народну партію вкладників і соціального захисту. Втім, за словами Кривобокова, просування ідеї «Євразійського союзу» – це не черговий PR-трюк, а його громадянська позиція.

У 30-секундному ролику використана відома музика із заставки програми «Время», яка виходила на радянському телебаченні. На відео декілька пар рук спочатку руйнують пазл у вигляді карти України, Росії, Білорусії та Казахстану, а потім старанно збирають. На відео присутній радянський «знак якості» з написом «СССР».

«Є два напрями – Європа і Євразійський союз. Я прибічник останнього – Євразійського союзу. І намагаюся всіма доступними способами за нього агітувати. Це не політичний проект, а моя громадська позиція», – заявив він в коментарі Радіо Свобода.

Ролик показують від 1 листопада на двох луганських телеканалах. Також у місті розміщено близько 20 білбордів із відповідними зображеннями.

Скільки Кривобоков на це витрачає коштів, він не говорить. Однак відомо, що хвилина політичної реклами на луганському каналі коштує приблизно 600 гривень.

В одній зі своїх статей Владислав Кривобоков написав, що готовий всіляко допомагати прем’єрові Росії Володимиру Путінові у побудові Євразійського союзу. Більше того, луганський депутат запропонував прибічникам євроінтеграційного курсу України побитися з ним об заклад. Якщо Україна вступить в Євросоюз, Кривобоков готовий накласти на себе руки, якщо ж виявиться навпаки, то це мають зробити його опоненти.