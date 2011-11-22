МФО зможуть випускати облігації у гривні

Уряд України пропонує дозволити міжнародним фінансовим організаціям випускати облігації, номіновані у гривні, з подальшим використанням залучених коштів винятково для кредитування реального сектора економіки країни.

Про це сказано в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

Відповідні норми передбачено в законопроекті, поданому урядом у Верховну Раду.

У документі пропонується встановити, що Кабінет міністрів України за узгодженням з Нацбанком України встановлюватиме максимальний розмір сукупної вартості кредиту/позики (з урахуванням процентної ставки, комісій і зборів), за якими може здійснюватися таке кредитування.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова організація (IFC) вже кілька років добиваються дозволу на кредитування в гривні за рахунок залучених на внутрішньому ринку ресурсів. Рік тому Національний банк України дав IFC дозвіл укладати договори на надання кредитів або гарантій, номінованих у гривні.