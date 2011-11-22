Експерти: мета Росії - закріпити базу ЧФ у Криму як свою територію

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин БАДРАК сумнівається, що Україні вдасться добитися перегляду домовленостей щодо ЧФ РФ.

Про це він сказав на прес-конференції не тему: «Ціна перебування ЧФ РФ в Криму».

«У мене особисто великі сумніви в тому, що українській стороні вдасться добитися будь-якого перегляду домовленостей по ЧФ РФ», - сказав він.

За словами експерта, позиція Росії в цих питаннях є доволі жорсткою. «Все що сьогодні говориться про оренду - це лише певна інформаційна кампанія, яка ні до чого реально не призведе, оскільки російська сторона не піде на перегляд умов оренди своєї бази», - додав він.

На переконання В.БАДРАКА, це питання треба було ставити під час пролонгації перебування ЧФ РФ на території України.

За його словами, для Росії подальша мета полягатиме в тому, щоб закріпити можливість перебування ЧФ РФ на території України навічно і на умовах, коли територія бази буде визнана російською територією. Експерт відзначив, що такі заяви лунають з боку російських політиків і вони є серйозним підгрунтям для можливих проблемних ситуацій, якщо відносини двох країн будуть погіршуватися.

Він також вважає, що це питання не може бути використано як важіль впливу у переговорах з РФ з інших питань, зокрема щодо ціни на газ.

У свою чергу директор інформаційно-консалтингової компанії «Defense Express» Сергій ЗГУРЕЦЬ вважає, що питання орендної плати для російського флоту можна було б використати під час газових переговорів.

"Проте практика минулого свідчить про те, що усі переговори завершувалися на користь Російської Федерації. Чи можна це пояснити м'якістю української дипломатії або особливостями ходу переговорів, мені сказати важко", – додав він.

За його словами, лише з 2022 року Росія почне оплачувати оренду об'єктів ЧФ РФ в Криму «живими грошима». «Тобто до 2022 року російський флот перебуває безкоштовно і фактично погашається та ефемерно роздута сума, яка становить 2,7 млрд. дол.»,- сказав він.

Експерт також зазначив, що ЧФ РФ мав би сплачувати Україні близько 2 млрд. дол. на рік.

Зокрема, за його словами, якби українська влада здавала об'єкти в Севастополі, які належать ЧФ РФ, на тих умовах, на яких вона здає українським структурам, тоді б сума оренди становила 1,25 млрд. дол. Дохід України від оренди причалів ЧФ РФ цивільними структурами міг би становити близько 150 млн. дол.