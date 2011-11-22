Меджліс назвав провокацією акцію своїх супротивників

Прихильники меджлісу кримських татар вважають провокацією проведену в понеділок у Сімферополі акцію супротивників діяльності організації.

Про це йдеться в поширеній прес-службою меджлісу резолюції мітингу кримських татар: «Ні» - провокаторам! «Так» - єдності кримськотатарського народу!».

«Перед провокаторами їхніми господарями поставлено завдання – будь що зруйнувати єдину систему виборних органів національного самоврядування кримськотатарського народу, що увібрала в себе Курултай кримськотатарського народу, меджліс кримськотатарського народу, регіональні та місцеві меджліси, а також дезорієнтувати діяльність численних громадських організацій кримських татар, ветеранів Національного руху кримських татар, внести сум'яття і розбрід у мусульманській уммі Криму», - говориться в документі.

На думку авторів резолюції, активізація супротивників меджлісу пов'язана з проведенням Форуму з питання відновлення прав кримськотатарського народу, забезпечення його безпеки і гарантій розвитку в Україні, що незабаром відбудеться під егідою міжнародних організацій .

«Стає очевидним, що супротивники відновлення прав кримськотатарського народу прагнуть, зокрема, використовуючи провокаторів, торпедувати саму можливість проведення міжнародного форуму», - говориться в документі.

Прихильники меджлісу висловили підтримку діяльності органів національного самоврядування кримських татар.

Раніше об'єднаний фронт кримськотатарських громадських організацій заявив про проведення мітингу на підтримку ініціативи оголошення «імпічменту» лідеру меджлісу Мустафі ДЖЕМІЛЄВУ і його першому заступнику Рефату ЧУБАРОВУ.