Азаров заспокоїв, що підготовка угоди про ЗСТ СНД іде без затримок

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що підготовка угоди про зону вільної торгівлі у рамках СНД до ратифікації проходить без затримок у всіх країнах, які підписали документ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, на брифінгу в Астані, перебуваючи з офіційним візитом у Казахстані.

«В усіх країнах йде процес внутрішньодержавних процедур з підготовки до ратифікації. Ніде немає ніяких затримок у цьому процесі», - сказав М.АЗАРОВ.

Він повідомив, що питання ратифікації угоди обговорювалося сьогодні з президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ і прем`єр-міністром Карімом МАСІМОВИМ. Український прем`єр відзначив, що одержав запевнення від керівництва країни, що жодних проблем з ратифікацією не буде і вона буде виконана після обрання нового складу парламенту.

«І президент Казахстану, і прем`єр-міністр мене запевнили, що ніяких абсолютно проблем з ратифікацією вони не бачать. І як тільки новий парламент буде сформовано, цей процес буде завершено. Я думаю, що це відбудеться у другій половині січня – це найбільш реально», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 р. у Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн - членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього протягом поточного року.

Того самого дня М.АЗАРОВ висловив сподівання, що підписаний договір про зону вільної торгівлі у рамках СНД набере чинності з січня 2012 року.