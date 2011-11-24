Перші електропоїзди Hyundai прибудуть в Україну наприкінці лютого

Перші два електропоїзди Hyundai, які здійснюватимуть прискорений рух, прибудуть в Україну наприкінці лютого - початку березня 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Держадміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»), ще чотири поїзди прибудуть в Україну на початку травня наступного року.

Решта чотири з десяти потягів, які Україна повинна отримати від Hyundai Rotem, будуть поставлені після завершення Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Наприкінці грудня 2011 року українські локомотивні бригади, які керуватимуть новими поїздами, поїдуть на навчання до Сеула.

Також в “Укрзалізниці” повідомили про завершення конкурсу на кращу назву й логотип підприємства, яке здійснюватиме швидкісний рух на міжрегіональних електропоїздах виробництва Hyundai Rotem.

Так у номінації «Назва підприємства швидкісного руху» переможцем став ОВЧАРЕНКО Сергій Миколайович (смт Оленівка, Донецька обл.) із назвою «Українська залізнична швидкісна компанія». У номінації «Логотип (фірмовий знак) підприємства швидкісного руху» перемогла ЗАЙЦЕВА Марія Володимирівна (м. Київ). У номінації «Назва міжрегіонального електропоїзда» перемогла ЗАЙЦЕВА Людмила Георгіївна (м. Київ) з назвою «Український експрес».

Переможців було нагороджено по кожній з трьох номінацій преміями у розмірі 10 тис. грн. та запрошено на відкриття пасажирського руху міжрегіональних поїздів виробництва компанії «Hyundai Rotem».

Довідка УНІАН. Прискорений рух поїздів вводиться між містами Київ-Харків, Київ-Львів і Київ-Донецьк. Для здійснення пасажирських перевезень на цих напрямках укладено контракти з корейським виробником Hyundai Rotem на закупівлю 10-ти міжрегіональних двосистемних електропоїздів, з АТ «Шкода Вагонка» на закупівлю 2-х міжрегіональних двоповерхових електропоїздів і з ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод» на придбання одного міжрегіонального поїзда локомотивної тяги.