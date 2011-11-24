Фонд братів Кличків реконструював найбільшу спортшколу Севастополя

Фонд братів Кличків реконструював найбільшу дитячу спортивну школу Севастополя.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду, зазначивши, що ця дитячо-юнацька спортивна школа у № 2 в Севастополі стала шостим учасником всеукраїнського проекту Фонду братів Кличків «Старт до успіху!».

За даними прес-служби, офіційне відкриття оновленого закладу відбулось 23 листопада.

Севастопольська ДЮСШ №2, що була заснована у 1966 році, є не лише найбільшим у місті спортивним навчальним закладом, але й визнана однією з п’яти найкращих спортивних шкіл України. Вдосконалювати її матеріально-технічну базу силами місцевої влади не було можливості, тому приміщення школи добудовували та підтримували у робочому стані самі співробітники школи. Зараз учнями ДЮСШ є понад 700 дітей, які займаються у секціях баскетболу, художньої гімнастики, спортивної акробатики та стрибків на батуті, зазначається в повідомленні.

За даними прес-служби, упродовж літа Фонд братів Кличків профінансував ремонт приміщення школи та оснастив її новим спортивним знаряддям (зокрема, акробатичними доріжками, матами, шведськими стінками, хореографічними станками).

Витрати Фонду на реконструкцію севастопольської школи перевищили 1 млн. 600 тис. грн. та стали найбільшим капіталовкладенням у розвиток школи за усі роки її існування.

«До реалізації проекту «Старт до успіху» ми йшли довго, і саме бажання відродити роботу дитячих спортивних шкіл в Україні надихнуло нас на проведення благодійного аукціону минулого року. Раді, що допомогли відновити повноцінну роботу шести навчальних спортивних закладів, які виховали не одне покоління чемпіонів. Завдяки програмі «Старт до успіху!» понад чотири тисячі дітлахів тепер можуть у гідних умовах займатися футболом, баскетболом, дзюдо, легкою атлетикою, тенісом, плаванням. Хай не всі діти стануть чемпіонами, але усі вони відкриють для себе спорт як інструмент досягнення життєвого успіху!», – зазначила під час церемонії відкриття виконавчий директор Фонду братів Кличків Ганна СТАРОСТЕНКО.

Вітання юним спортсменам передали й засновники Фонду – Віталій та Володимир КЛИЧКИ. «Цей проект – можливість забрати дітей з вулиці, дати їм шанс на нове майбутнє, розкрити їх спортивні таланти. З власного досвіду знаю – як це важливо мати підтримку на старті, і дуже вдячний своїм вчителям та тренерам, які колись повірили у мене та дали шанс реалізувати свою мрію. Тож сподіваюся, мрії тих діток, які почнуть займатися у оновлених ДЮСШ, теж справдяться», – йшлося у привітанні Віталія КЛИЧКА.

Як повідомлялося, у рамках проекту «Старт до успіху!» Фонд братів Кличків відремонтував шість ДЮСШ – у Києві, Горлівці, Кам’янці-Подільському, Хотині, Сєверодонецьку та Севастополі.