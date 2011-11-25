Будинок по вул.Петлюри от-от просяде в підвал разом з рестораном

Будинку-пам’ятці архітектури на вулиці Симона Петлюри (колишня Комінтерну), 3/25, загрожує руйнування через будівельні роботи, що здійснює компанія-власник частини приміщень цієї споруди.

Про це заявив депутат Київради, голова Постійної комісії з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За словами депутата, до нього звернулися жителі зазначеного будинку з проханням допомогти зберегти пам’ятку .

Як повідомляє О.БРИГИНЕЦЬ, власник нежитлових приміщень (у тому числі колишніх житлових квартир) ТОВ «Фенікс-V» вже збудував розважальний заклад-ресторан площею 176 кв. м. на першому поверсі і зараз проводить будівельні роботи у підвалі площею 431 кв. м для розширення закладу.

«Забудовники рубають гілку, на якій сидять. Якщо будинок рухне – а до цього йде – він зруйнує і приватний ресторан. Мотивація таких злочинних дій відсутня - це неусвідомлені дії в сліпій погоні за прибутками», - впевнений О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат розповів, що забудовники, окрім руйнування перегородок підвального приміщення будівлі, незаконно заглибились на 1 м. під фундамент і вивезли 30 вантажівок ґрунту.

«Заглиблення нижче рівня фундаменту небезпечне для будинку. Крім того, земляні роботи в історичній частині міста проводяться лише після робіт археологів, чого, безумовно, не було», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Дозвіл на просте перепланування будівлі був виданий 10.04.2009 року розпорядженням КМДА № 419 ТОВ «Фенікс-V». Проте в дійсності мало місце не просте перепланування, а реконструкція зі зміною функціонального призначення приміщення з частковою зміною елементів історичного фасаду: на місці первинних вікон вирубали великі вітрини та зробили додатковий вихід.

Як пояснив О.БРИГИНЕЦЬ, житловий будинок на вул. Симона Петлюри, 3/25, є пам’яткою архітектури, збудований у 1930 році за проектом О.Тація, охоронний номер 247 відповідно до рішення виконкому Київради від 18.11.1986 року № 1107.