У Донецьку продовжують голодувати 39 чорнобильців

Сьогодні в Донецьку не залишають наметове містечко 39 голодуючих чорнобильців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член ініціативної групи голодуючих Володимир СУМАРУКОВ.

За його словами, ця ніч у наметовому містечку пройшла спокійно.

«Щоправда, вночі задиміла пічка, довелося її чистити, стало холодно, померзли трохи», - сказав В.СУМАРУКОВ.

Він також додав, що незважаючи на те, що вчора до голодуючих приходили судові виконавці, ніяких фізичних дій стосовно учасників акції за минулі години вони не застосовували.

«Поки все спокійно», - сказав В.СУМАРУКОВ.

Як повідомляв УНІАН, чорнобильці в Донецьку голодують з 15 листопада, вимагаючи виплатити їм законні пенсії у повному обсязі та зустрічі з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.