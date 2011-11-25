Експерти вважають, що криза не вплине на приплив інвестицій в Україну.

Таку думку вони висловили в рамках дослідницької програми «Друга хвиля світової кризи», яку проводив Інститут Горшеніна, повідомили УНІАН в інституті.

Зокрема, генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш ФІАЛА відзначив, що інвестори готові купувати активи, що істотно подешевшали, незважаючи на те, що світ стоїть на порозі чергової хвилі економічної кризи.

«Я б сказав, що багато європейських країн вже навіть поріг переступили, а якщо Європа до кінця року не вирішить боргові проблеми так, щоб це повернуло впевненість фінансовим ринкам, то переступлять поріг більшість розвинених країн і країн, що розвиваються”, - вважає експерт.

Основними характеристиками нової хвилі кризи Т.ФІАЛА назвав зростання суверенних боргів щодо ВВП через високий дефіцит бюджетів, повільне зростання ВВП і зростаюча вартість боргів. Експерт прогнозує рецесію в першій половині 2012 року.

При цьому найбільш вдалою стратегією використання фінансових ресурсів у даний період, на думку Т.ФІАЛИ, буде інвестування.

«Тим, у кого є гроші, буде цікаво вкладати в активи, що істотно подешевшали”, - радить він.

У свою чергу, голова Дніпропетровської обласної ради Євген УДОД упевнений в достатньому запасі міцності економіки промислово розвинених регіонів України – навіть незважаючи на істотну вагу експортно орієнтованих компаній.

«Уроки 2008-2009 рр. було враховано командою губернатора Олександра ВІЛКУЛА при розробці Комплексної стратегії розвитку Дніпропетровського регіону. ДО неї ми заклали механізми зниження залежності від галузей, найуразливіших в умовах можливого спаду на світових ринках. Диверсифікація йде за рахунок стимулювання пріоритетних кластерів – сільського господарства і будівельного комплексу. Крім того, криза є могутнім стимулом для інвесторів, що підтверджується щорічним приростом прямих іноземних інвестицій в економіку нашого регіону впродовж останніх двох років (більш як 1 млрд. доларів США). Інвестори приходять в Дніпропетровську область тому, що тут в рамках програми Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з модернізації економіки і дебюрократизації влади під керівництвом губернатора успішно реалізуються програми «Єдиного вікна», супроводи інвесторів, підвищення якості державних послуг. Наше регіональне інвестиційне агентство сьогодні веде проекти загальною вартістю майже 500 млн. доларів», - повідомив Є.УДОД.

Президент корпорації УПЕК Анатолій ГІРШФЕЛЬД вважає, що чергова хвиля економічної кризи вже активізувалася.

«Вона вже почалася, якщо говорити за фактом. Україна не зробила жодних висновків із першої хвилі, так що найболючіше це вдарить по сировинних галузях», - вважає експерт.

За його словами, вже йде зниження цін на руду, на метали, а для України це знову означатиме погіршення зовнішньоекономічного сальдо, коли падатимуть обсяги виручки, а обсяги імпорту залишатимуться такими ж.

А.ГІРШФЕЛЬД вважає, так чи інакше Україна зіткнеться зі сценарієм рецесії.

«Саме у таких країнах, як Україна, найбільше відчується світова криза. Умови кризи – це конкуренція. І в конкуренції перемагають ті, хто до цього готувався, хто сильніший, у кого сильніша конкурентна економіка. На жаль, у нас нічого не змінилося після кризи 2008-2009 рр. У нас, як і раніше, сировинний експорт і достатньо високотехнологічний імпорт, тобто ми продовжуємо годувати західні країни за рахунок свого споживання, але на сировинних галузях криза позначається найбільше. Тому я думаю, що запуститься цілий ланцюжок, коли, як у 2008-2009 роках, слідом за металургами впаде обсяг перевезень, і ми відчуємо серйозне уповільнення економіки. Такий мій прогноз», - сказав експерт.