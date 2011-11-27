Міліція заперечує причетність до смерті чорнобильця і переводить стрілки на МНС

Правоохоронці не брали участь в процесі демонтажу основний намети ліквідаторів чорнобильської аварії, які голодують в Донецьку з 15 листопада, повідомив РІА "Новости" начальник відділу зі зв'язків з громадськістю головного управління МВС України Донецької області Ігор Дьомін.



"В 19.15 співробітники МНС, попередньо попередивши правоохоронців, прибули в наметове містечко забрати намет, який є їх власністю", - сказав Дьомін, підкресливши, що міліція, яка перебуває у наметовому містечку, у самому демонтаж участі не брала, а лише забезпечувала громадський порядок.



Він зазначив, що під час знесення намети одному з протестувальників стало зле, і за ним прибула "швидка", співробітники міліції створили живий коридор для виїзду машини, оскільки протестуючі перекрили дорогу.



Дьомін підтвердив, що протестуючий, за яким прибула перша "швидка", помер.



Він повідомив, що наразі 15 осіб забезпечують громадський порядок на місці наметового містечка.



Кореспондент РІА Новини передає, що протестувальники не розходяться. Вони вшанували хвилиною мовчання пам'ять померлого. Про стан ще двох людей, яким стало зле після сутички протестуючих з правоохоронцями, поки невідомо.



Як повідомляв УНІАН, у Донецьку сьогодні невідомі в супроводі міліції, насильно згорнули штабну палатку протестуючих інвалідів-чорнобильців, залишивши голодуючих просто на вулиці.



За словами протестувальників, на територію наметового містечка раптово прийшли близько 30 співробітників міліції у формі. Вони, в свою чергу, запустили всередину великого штабного намету близько 10 молодих людей у ​​цивільному, які залили водою піч і стали ламати внутрішні конструкції.



«Разом з міліцією були і заступник начальника ГУ МВС України в Донецькій області Роман РОМАНОВ і начальник Донецького міського управління міліції Юрій СЕДНЄВ», - повідомив учасник акції, голова Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ.



За його словами, коли він запитав у керівників міліції «Що відбувається?», ті відповіли: «Зараз будемо розбиратися».



Після того, коли штабний намет почав наповнюватися димом, усі голодуючі вийшли з неї, а одному стало зле.



«Молодчики тут же зібрали намет, пострибали в автобус і поїхали», - повідомив М. ГОНЧАРОВ.