Завтра у Києві - пориви вітру 15-20 м/с

Завтра в Україні істотних опадів не очікується, вдень до 7° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 29 листопада мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у східній частині та на півночі Лівобережжя невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на більшій частині території країни, вдень на Лівобережжі та в Криму пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла; на півдні Криму вночі 1-6 тепла, вдень 5-10° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

У столиці також без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°.