Лабораторія «Зроби себе сам» обіцяє багато сюрпризів у новому сезоні

В інформаційному агентстві УНІАН стартував другий сезон роботи Лабораторії “Зроби себе сам”.

Про це повідомив головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО.

Зокрема, як повідомив О.ХАРЧЕНКО, активна робота Лабораторії проходить за двома головними напрямками - щоденному оновленні сторінки Лабораторії на сайті агентства та проведенні тренінгів у конференц-залі агентства.

За його словами, змінилась команда Лабораторії, і з цими змінами керівництво проекту пов’язує серйозні надії. Завідуючою Лабораторії призначено журналіста Тетяну ПОЛЯКОВСЬКУ, за підбір тренерської команди відповідає координатор проекту Павло ДІДИК.

Як повідомила Т.ПОЛЯКОВСЬКА, веб-сторінка Лабораторії “Зроби себе сам” почала оновлюватися з 21 листопада. За її словами, щодня цю сторінку відвідують по декілька тисяч осіб, кількість відвідувачів зростає, а це означає, що ”ми на вірному шляху – людям цікаві новини про можливості людини, публікації про успішних людей, про подолання ними перешкод на своєму шляху, про трагічні долі, які завдяки волі та характеру вдалось змінити конкретним людям”.

Також Т.ПОЛЯКОВСЬКА повідомила, що в новому сезоні в роботі Лабораторії “Зроби себе сам” буде багато сюрпризів. “Зокрема, ми складемо рейтинг книг із саморозвитку, проведемо конкурс “Selfmademan-2011”, під час якого сформуємо рейтинг людей, які “зробили себе” цього року в Україні. Будемо писати про нові відкриття, нові сенсації, що допомагають долати труднощі та досягати успіху. Приміром, про новий вид жінки - "Power Woman".

Своєю чергою П.ДІДИК повідомив, що цього тижня починається робота Лабораторії за другим напрямком – тренінги. Завтра, 29 листопада, в УНІАН відбудеться перший тренінг на тему: “Як правильно вдягнутися/роздягнутися для роботи?”. В рамках цього cемінару-практикуму від Інеси ПУСТОВАЛОВОЇ та Олени ГОНЧАРЕНКО ви дізнаєтеся про правила формування ділового дресс-коду, закони підбору ділового гардеробу за кольором, стилем, формою та силуетом, а також глибше зрозумієте значення дресс-коду в корпоративній культурі компаній. Докладніше про семінар можна прочитати тут .

Також найближчим часом в рамках Лабораторії пройдуть такі семінари та тренінги:

30 листопада – «У Будди - 10 балів, у Цезаря - 8, у Пугачової - 4. А у вас скільки? Ми готові визначити рівень вашої харизматичності!»

Без харизми неможливо стати справжнім лідером. Які складові харизми і як розвивати власну? Під час тренінгу «Харизма. Як стати харизматичною особистістю» психолог Валентин ШИВАЧЕНКО визначить потужність вашої харизми та навчить, як підняти її до найвищої позначки.

Докладніше про семінар читайте тут .

2 грудня – «Як потрапити у телевізор?».

Свої поради про те, як потрапити на телепроект, що для цього робити, а чого робити точно не можна, вам розкажуть фіналіст телепроекту «Танцюють всі-2!» Сергій ЗМІЙОК та хореограф-постановник першого та другого сезонів танцювального телепроекту «Майданс» Олег АНІКЕЄВ.

В рамках круглого столу ви зможете поставити учасникам популярних шоу будь-які питання, а також навчитеся елементам джаз-фанку.

Докладніше про семінар читайте тут .

8 грудня – «Як капелюшок може змінити життя?».

Впливати на наше життя та змінювати його можуть неочікувані речі. Модельєр унікальних капелюшків, лялькарка Ілона ЩАСЛИВА розповість про історію свого успіху та навчить вас основам своєї справи під час творчо-пізнавального семінару «Історія одного капелюшка, який змінив моє життя».

Докладніше про семінар читайте тут .

Нагадуємо, проект «Лабораторія «Зроби себе сам» стартував в УНІАН у березні цього року. Про те, які можливості відкриє проект перед усіма зацікавленими людьми, йшлося у матеріалі «Як стати Джорджем Соросом за суботу і неділю», опублікованому на сайті УНІАН 17 березня.

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Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за тел. (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net.

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