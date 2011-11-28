1 грудня в Україні розпочинається операція «Новорічна ялинка»

В Україні 1 грудня розпочинається операція «Новорічна ялинка».

Про це УНІАН повідомили в прес службі Міністерства екології та природних ресурсів.

В повідомленні зазначається, що розпорядженням головного державного інспектора України з охорони навколишнього природного середовища Павла ЖИЛИ інспекціям доручено розробити та направити на затвердження в обласні держадміністрації комплексні плани оперативних рейдових заходів, зокрема створення рейдових груп із державних інспекторів охорони навколишнього природного середовища, представників органів внутрішніх справ, громадських організацій та ЗМІ.

Відповідно до розпорядження, буде посилено контроль за здійсненням лісовою охороною заходів щодо збереження хвойних насаджень від самовільних рубок, особливо селекційних плантацій та ділянок із цінними та інтродукованими хвойними породами, а також лісових масивів, які примикають до населених пунктів, автодоріг, залізниць та на територіях природно-заповідного фонду.