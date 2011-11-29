Директор адвокатської контори заволоділа коштами своєї клієнтки

У Луганській області правоохоронці викрили директора адвокатської контори, яка незаконно заволоділа грошовими коштами своєї клієнтки у сумі 475 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зі зв'язків із громадськістю МВС України. За їх даними, директор адвокатської контори привласнила гроші під приводом надання юридичних послуг з придбання земельної ділянки. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).