Директор адвокатської контори заволоділа коштами своєї клієнтки
01:46, 29 листопада 2011Суспільство
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Стаття 190 (шахрайство)
У Луганській області правоохоронці викрили директора адвокатської контори, яка незаконно заволоділа грошовими коштами своєї клієнтки у сумі 475 тис. грн.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зі зв'язків із громадськістю МВС України.
За їх даними, директор адвокатської контори привласнила гроші під приводом надання юридичних послуг з придбання земельної ділянки.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).
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