Чорнобильцям, які сидять під Кабміном, уже знадобилася допомога лікарів

Біля Будинку уряду організовано чергування бригади швидкої допомоги для забезпечення медичного обслуговування учасників акції протесту чорнобильців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідно до нормативних документів, при проведенні заходів за участю великої кількості людей передбачено заходи безпеки, у тому числі і забезпечення надання медичної допомоги.

За інформацією лікарів «швидкої», зареєстровано кілька випадків звернень громадян з приводу підвищення артеріального тиску. Медичну допомогу надано на місці. Випадків госпіталізації не було.