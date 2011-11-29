Чорнобильцям, які сидять під Кабміном, уже знадобилася допомога лікарів
17:49, 29 листопада 2011Суспільство
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Поряд чергує бригада "швидкої"
Біля Будинку уряду організовано чергування бригади швидкої допомоги для забезпечення медичного обслуговування учасників акції протесту чорнобильців.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідно до нормативних документів, при проведенні заходів за участю великої кількості людей передбачено заходи безпеки, у тому числі і забезпечення надання медичної допомоги.
За інформацією лікарів «швидкої», зареєстровано кілька випадків звернень громадян з приводу підвищення артеріального тиску. Медичну допомогу надано на місці. Випадків госпіталізації не було.
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