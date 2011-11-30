Янукович виключив адвокатів і нотаріусів із списку на ліцензію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Законом виключаються з Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності пункти, якими до документів дозвільного характеру віднесено свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та свідоцтво на право зайняття нотаріальною діяльністю.

Виключення зазначених свідоцтв із переліку усуне необхідність отримувати додатковий дозвільний документ для цих видів діяльності, сприятиме упорядкуванню дозвільних процедур.

"Набрання чинності підписаних сьогодні законів сприятиме вдосконаленню системи організації видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, а відтак позитивно позначиться на бізнес-кліматі в Україні", - підкреслили у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 листопада ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності)".

Закон підтримали 273 із 297 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.