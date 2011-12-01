Черкаська влада підписала меморандуму з афганцями

30 листопада Черкаська обласна державна адміністрація та облрада підписали Меморандум про взаємодію та співробітництво з обласною організацією Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, меморандум передбачає співробітництво сторін у наданні соціальної й медичної допомоги ветеранам Афганістану та воїнам-інтернаціоналістам відповідно до чинного законодавства.

Згідно з цим меморандумом, кожна сторона взяла на себе певні зобов’язання. Зокрема, влада області зобов’язалась сприяти у вирішенні питань надання медичної й матеріальної допомоги та соціальних виплат. Спілка ветеранів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів, в свою чергу, зобов’язалась сприяти облдержадміністрації, облраді в питаннях соціального захисту ветеранів Афганістану, вносити відповідні пропозиції в процесі формування обласного, місцевих бюджетів, у межах своїх повноважень надавати всебічну моральну, матеріальну й іншу підтримку ветеранам Афганістану та членам сімей загиблих, сприяти патріотичному вихованню молоді й усіляко співпрацювати з органами виконавчої влади.

Усі три сторони взяли на себе також спільні зобов’язання – розробляти й проводити щороку 15 лютого обласні заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.