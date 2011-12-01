Автори реконструкції стадіону «Металіст» удостоєні Держпремії

Творчий колектив авторів реконструкції харківського спортивного комплексу «Металіст», який готується до Євро-2012, удостоєний Державної премії України в галузі архітектури 2011 року.

Указ Президента про присудження Державних премій в галузі архітектури 2011 року розміщений на офіційному сайті глави держави.

Держпремія за реконструкцію ОСК «Металіст» присуджена архітекторам Анастасії АБУЄВІЙ, Олегу ІВАНОВУ, Ірині КРЕЙЗЕР, Катерині КУБЛИЦЬКІЙ та Юлії СКИРТІ, інженерам-будівельникам Вірі ДОНЧЕНКО, Сергію ЕВЕЛЮ та Юрію ФУРСОВУ.

На 2011 рік розмір Державної премії України в галузі архітектури становить 100 тис. грн. кожна.

Довідка УНІАН. Стадіон «Металіст» до Євро-2012 (38,6 тис. глядацьких місць) урочисто відкрито 5 грудня 2009 року.

Стадіон реконструйований у форматі приватно-державного партнерства: 30% загальної суми вкладень становлять приватні інвестиції бізнесмена Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО (генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента групи DCH та ФК «Металіст), 70% - бюджетні кошти.

Загальна сума запланованих в реконструкцію стадіону інвестицій - 95,3 млн. дол.

На сьогодні фактично вкладено 92,1 млн. дол. (О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ - 28,8 млн. дол. (100%), дербюджет - 43,4 млн. дол. (100%), місцеві бюджети - 20 млн. дол. (80%).