Янукович ветував зміни до Житлового кодексу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ухвалив рішення ветувати Закон №3692-VІ «Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР щодо визначення житлової та загальної площ об'єкта житлової нерухомості».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави вважає неприпустимим сьогодні будь-яке збільшення квартплат та впевнений, що оподаткування квартир, балконів, лоджій має відповідати принципу соціальної справедливості.

Водночас Закон, що надійшов на підпис, закріплює підходи, за яких багатші верстви населення опиняються у привілейованому стані. Незважаючи на те, що загальна площа нерухомості, яка знаходиться у володінні таких громадян, може бути у рази більшою, ніж та, якою володіють незаможні громадяни, площа, з якої сплачується податок, може майже не відрізнятися.

Президент України вимагає від уряду внести пропозиції щодо запровадження справедливого підходу при обрахуванні квартплат, виходячи з площ квартир, балконів та лоджій.

Президент пропонує Верховній Раді відхилити зазначений Закон.

У пропозиціях глави держави до закону нагадується, що законом встановлюються, зокрема, поняття «житлова площа», «загальна площа», порядок визначення їх розміру, а також заборона надання у житлових будинках приміщень для потреб промислового характеру.

При цьому пропонується визначити, що до житлової площі об'єкта житлової нерухомості не належить площа приміщень, призначених для гігієнічних або господарсько-побутових потреб громадян (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора, передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор, вбудована шафа тощо).

Однак у період розгляду Верховною Радою України Закону в уряді держави завершено підготовку законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку на багатство, який з 11 листопада 2011 року проходить процедуру громадського обговорення. Зазначеним законопроектом пропонується встановити, що база оподаткування податком на багатство визначається для об'єктів житлової нерухомості за загальною площею в квадратних метрах.

Пропонована названим законопроектом модель визначення бази оподаткування є, на думку Президента, соціально справедливою, на відміну від чинної редакції Податкового кодексу України, яким установлено, що базою оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є житлова площа об'єкта житлової нерухомості (підпункт 265.3.1 пункту 265.3 статті 265).

Як убачається, застосування ставок податку до житлової, а не до загальної площі об'єкта житлової нерухомості за умови впровадження поняття «житлова площа», передбаченого Законом, що надійшов на підпис, створюватиме ситуацію, за якої платники податку, які мають однакові за загальною площею квартири і будинки та приблизно однаковий рівень платоспроможності, сплачуватимуть до бюджетів різні суми податку залежно від особливостей планування об'єктів житлової нерухомості.

При цьому, зважаючи на можливість переобладнання, перепланування житлового будинку, житлового приміщення, переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежитлові, власник великого будинку загальною площею 1000 кв. метрів зможе зареєструвати житлову площу у межах, що не підлягають оподаткуванню (до 250 кв. метрів), а всю іншу площу віднести до нежитлової площі (передпокій, хол, більярдна, тренажерний зал, сауна, басейн тощо) і таким чином податок не сплачувати.

Водночас власник аналогічного за загальною площею будинку, житлова площа якого є, наприклад, 60 відсотків від загальної площі, у разі встановлення місцевою радою ставки податку у максимальному розмірі буде зобов'язаний сплатити до бюджету більш як 10 тис. грн. на рік (виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 1073 грн. на 1 січня 2012 року, передбаченого проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»).

Такий підхід не відповідатиме принципу соціальної справедливості, який передбачає, що встановлення податків та зборів здійснюється відповідно до платоспроможності платників податків, і на якому згідно зі статтею 4 Податкового кодексу України має грунтуватися податкове законодавство. Тому з метою забезпечення більш справедливого підходу до справляння податку на житлову нерухомість доцільно визначити базою оподаткування цим податком загальну площу об'єкта житлової нерухомості.

«Внесення ж пропонованих Законом, що надійшов на підпис, змін до Житлового кодексу Української РСР суттєво ускладнить упровадження такого справедливого підходу, призведе до недодержання основоположних принципів Конституції України, за якими Україна є соціальною, правовою державою, забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності, соціальну спрямованість економіки (стаття 1, частина четверта статті 13) і, відтак, наразі є неприйнятним», - вважає Президент.

У зв'язку з цим він пропонує відхилити Закон України «Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР щодо визначення житлової та загальної площ об'єкта житлової нерухомості».

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада п.р. Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до статті 6 Житлового кодексу Української РСР щодо визначення житлової і загальної площі об'єкта житлової нерухомості», врахувавши всі пропозиції Президента.

Згідно з документом, житлова площа об'єкта житлової нерухомості визначається як сумарна площа житлових кімнат.

Загальна площа об'єкт житлової нерухомості визначається як сумарна площа житлових кімнат і підсобних приміщень з урахуванням лоджій, балконів, веранд і терас.

До житлової площі об'єкта житлової нерухомості не належить площа приміщень, призначених для гігієнічних чи господарсько-побутових потреб громадян (ванна, вбиральня, душова, приміщення для прання, кухня, комора, передпокій, внутрішньоквартирний хол, коридор, вбудована шафа тощо).

Площа лоджій, балконів, веранд і терас підраховується з урахуванням таких коефіцієнтів: для балконів і терас – 0,3; для лоджій – 0,5; засклених балконів – 0,8; веранд, засклених лоджій і холодних комор – 1,0».

18 листопада міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Анатолій БЛИЗНЮК заявляв, що зміни до Житлового кодексу, що визначають коефіцієнти для підрахунку площі засклених балконів, лоджій і веранд, не вплинуть на розмір квартирної плати.