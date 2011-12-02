Донеччанин намагається забрати звання героя у Василя Стуса

У Вищому адміністративному суді перебувають справи про позбавлення звання Героїв України поета Василя Стуса, пісняра Володимира Івасюка та диригента і керівника Української капели бандуристів ім. Тараса Шевченка у США Григорія Китастого.

Про це пише газета “Україна молода” (№ 219-220 від 2-3 грудня).

Як зазначає газета, з позовом звернувся донеччанин Володимир ОЛЕНЦЕВИЧ.

“Аргументація у Володимира ОЛЕНЦЕВИЧА «залізна» - з нею він виграв і справи по Бандері та Шухевичу: всі нагороджені Герої України не можуть називатися такими, бо не були громадянами України”, - відзначає видання.

Син командувача УПА Юрій ШУХЕВИЧ переконаний, що “Вищий адмінсуд ухвалить рішення у справі Стуса, Івасюка та Китастого на користь ОЛЕНЦЕВИЧА”.

«Я не сумніваюся, що так і буде. Адже там аналогічна ситуація, як і в справі Романа Шухевича. Дві інстанції ОЛЕНЦЕВИЧУ відмовили, але він подав касаційну скаргу, і її задовольнили”, - сказав він, додавши: “Тепер слово за Вищим адмінсудом. І рішення його буде аналогічним, тільки дуже скандальним. Бачте, це вже пішла справжня лавина».

За словами Ю.ШУХЕВИЧА, “свого часу, ухваливши рішення у справі Бандери та Шухевича на користь «донецького» ОЛЕНЧЕВИЧА, ВАСУ загнав себе у глухий кут, бо тепер, якщо суд не прийме аналогічне рішення при подібних обставинах і мотивації, то тим самим визнає, що попередні ухвали по Бандері та Шухевичу були політичні”.

“І якщо логічно дивитися, то такі самі підстави «зняти» Героя України є і щодо Олексія Береста (герой Другої світової війни, який встановив Прапор Перемоги на даху німецького Рейхстагу), генерала Кузьми Дерев’янка (приймав капітуляцію Японії), навіть ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Адже всі вони формально не були громадянами України. Вони були громадянами СРСР», - сказав Ю.ШУХЕВИЧ.