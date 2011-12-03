У Тернополі розпочався Фестиваль емоцій
16:57, 03 грудня 2011Суспільство
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Ввечері – бал-маскарад
У Тернополі розпочався Фестиваль емоцій.
Як повідомили УНІАН у тернопільській організації «Пласт», яка організувала захід, у рамках фестевалю відбудуться змагання з театральних постановок, а також інтелектуальні змагання серед молоді. Також під час фестивалю пройде конкурс на Гетьманича і Гетьманівну.
Оцінюватимуть учасників змагань відомі у місті політики та громадські діячі.
Також у рамках заходу відбудуться майстер-класи з організації творчого відпочинку, а сьогодні ввечері – бал-маскарад.
Триватиме фестиваль впродовж двох днів.
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