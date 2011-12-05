Відбувся VII фестиваль імені Олеся Бердника

У Житомирі відбувся VII Міжнародний мистецький благодійний фестиваль «Зоряна Україна» імені Олеся Бердника.

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль приурочено до 85-річчя від дня народження визначного українського письменника, поета, мислителя, правозахисника і громадського діяча. Він відбувався в приміщенні обласної наукової бібліотеки імені О.Ольжича за участю українських та російських письменників.

У рамках фестивалю відкрито виставку «Зорі і терни Олеся Бердника”, з якою присутніх ознайомила дружина письменника - Валентина СОКОРИНСЬКА-БЕРДНИК.

В експозиції виставки, яка триватиме до 10 грудня, представлені фото письменника, його особисті речі, рукописи творів, публікації в пресі 50-60-х років ХХ століття, перші видання книг.

Особливу увагу привертають мистецькі роботи О. Бердника, виготовлені під час його перебування у таборах, - картини, вироби з дерева , а також листування з дружиною і тюремні щоденники.

Серед експонатів виставки – книги, подаровані О.Берднику з автографами Юрія Гагаріна, фантаста Івана Єфремова та свідоцтво про реєстрацію громадської організації «Українська Духовна Республіка».

Виставку доповнили картини одного з найкращих житомирських художників Юрія КАМИШНОГО .

На фестивалі презентовано автобіографічний роман О.Бердника «Вічне начало”, яким видавництво Схід-Захід започаткувало серію видань письменника.

Під час презентації у виконанні артистів Житомирського обласного музично-драматичного театру ім. І. Кочерги звучали його вірші.

Завершився фестиваль науково-практичною конференцією, літературними читаннями, а також циклом радіопрограм за творами письменника.