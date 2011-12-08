Парламент приділив час порнографії та розпусті

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 271 із 316 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом планується внесення змін до Кримінального кодексу України. Зокрема, за створення або утримання місць розпусти, а також звідництво для розпусти, якщо це зроблено з метою наживи або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

За обіг творів, зображень, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм або інших предметів порнографічного характеру, карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження. Такі ж дії вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або з отриманням доходу у великому розмірі, караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією предметів порнографічного характеру та засобів їх виготовлення і розповсюдження. Такі ж дії, вчинені організованою групою, або щодо творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, або втягнення особою, яка досягла вісімнадцятирічного віку в обіг предметів порнографічного характеру неповнолітнього, а також збут такою особою неповнолітній особі чи розповсюдження серед неповнолітніх предметів порнографічного характеру, караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження.

Крім того передбачено, що втягнення особою, яка досягла вісімнадцятирічного віку в обіг порнографічних предметів малолітнього, а також збут малолітнім чи розповсюдження серед них порнографічних предметів, караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження.

Втягнення особи у створення творів, зображень, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм або інших предметів порнографічного характеру з використанням обману чи уразливого стану цієї особи або із застосуванням насильства чи погрозою насильством, знищенням майна або розголошенням відомостей, які ця особа бажає зберегти в таємниці, карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.