Роман Ландік напав на знімальну групу ТСН

Йдучи до зали суду у супроводі чотирьох конвоїрів, Роман Ландік намагався зламати апаратуру знімальної групи ТСН.

У коридорі суду Роман Ландік побачив оператора каналу 1+1 і зненацька вдарив головою камеру. Удар був такої сили, що з неї впав акумулятор, відео стерлося.

Затриманому не завадив навіть конвой. Пояснювати свої дії Ландік, якого судять за публічне побиття луганської дівчини, не став. Це за нього зробили його адвокати. За їхніми словами, підзахисний нервується і не має можливості вихлюпнути свої емоції.

Нагадаємо, що це вже не перший випад Романа Ландіка на адресу каналу 1+1. Раніше він збирався скаржитися на ТСН міжнародним судовим інстанціям. Усіх журналістів, які висвітлювали його конфлікт з Коршуновою, підсудний звинуватив у злочині проти народу, громадськості та особистості. І пообіцяв, що журналісти, один за одним, сидітимуть на лаві підсудних.

ТСН