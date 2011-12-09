Контрабанда сигарет до України зросла в 3,6 раза

За 11 місяців 2011 р. було вилучено 30,3 млн. контрабандних сигарет, які намагалися завезти до України з Молдови і Російської Федерації.

Про це повідомляє LB.uaз посиланням на прес-службу Державної митної служби України.

Порівняно з аналогічним періодом 2010 р., обсяг затриманої контрабанди сигарет до України зріс в 2,5 разу, а її вартість – в 3,6 разу.

Якщо за 11 місяців 2010 р. співробітники Державної митної служби попередили 867 спроб незаконного ввезення іноземних сигарет до України, то за 11 місяців 2011 р. – вже 1351.

80% обсягу вилученої контрабанди припадає на українсько-молдавську ділянку державного кордону України.

«Така тенденція може бути результатом незбалансованого рівня оподаткування тютюнових виробів в Україні та сусідніх країнах. Так, акцизний збір на тютюнові вироби в Україні в 1,5 разу вищий, ніж у Російській Федерації, і в 30 разів вищий, ніж у Молдові», - пояснюють у Державній митній службі.

На думку митників, «прибуток від реалізації тютюнових виробів на «тіньовому» ринку настільки великий, що навіть притягнення до відповідальності та конфіскація транспортних засобів і захованих у них тютюнових виробів залишають канали незаконного переміщення сигарет до України досить прибутковими».

Представники Держмитслужби сподіваються, що новий, вже прийнятий і направлений на підпис Президенту України Митний кодекс України, який передбачає більш жорстку відповідальність за порушення митних правил, дозволить дещо покращити ситуацію з протиправним переміщенням тютюнових виробів через український кордон.

Як раніше повідомляла Державна інспекція із захисту прав споживачів України, 23% всіх об`єктів, які здійснюють продаж сигарет, продають, зокрема й контрабандну продукцію. Найбільше контрабандними сигаретами торгують в південних і східних регіонах України.