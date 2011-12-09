Одеські міліціонери продавали наркотики заможним містянам

Прокуратура Одеської області затримала двох співробітників РВВС, які організували збут наркотиків забезпеченим громадянам, з яких згодом вимагали хабарі за непритягнення до відповідальності у зв`язку незаконним придбанням наркотичних речовин.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі облпрокуратури, досудовим слідством встановлено, зокрема, що затримані співробітники міліції «збирали з метою особистої наживи інформацію про забезпечених осіб, які вживають наркотичні засоби». Потім «придбали і збули раніше судимому громадянинові 9,5 гр особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), проінструктувавши його про умови продажу наркотику забезпеченому жителеві Одеси».

Згодом під виглядом проведення оперативно-розшукових заходів міліціонери з`явилися за адресою проживання покупця наркотику, вимагаючи відкрити квартиру, після чого «провели огляд і одержали від нього $1,2 тис. і 1,8 тис. грн. за непритягнення до кримінальної відповідальності», уточнили в прокуратурі.

Зараз щодо затриманих порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.364 і ч.2 ст.307 (зловживання владою і незаконне придбання і збут наркотичних засобів, здійснених за попередньою змовою групою осіб) КК України.