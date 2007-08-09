Жінка викинула з сьомого поверху свою 10-місячну доньку

14:23, 09 серпня 2007
Суспільство
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Дерево врятувало життя немовляті

Прокуратурою Самарського району Дніпропетровська розслідувано та направлено до суду кримінальну справу за обвинуваченням громадянки, яка викинула з балкона 7-го поверху свою 10-місячну доньку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Як встановило досудове слідство, 9 червня 2007 р. 21-річна мати у стані алкогольного сп’яніння викинула з балкона 7-го поверху свою десятимісячну доньку, яка постійно плакала, чим і заважала їй. На щастя, падаючи з висоти 7-го поверху дитина зачепилась за гілку дерева, що і врятувало їй життя. Немовля отримало легкі тілесні ушкодження.

Того ж дня зловмисницю було затримано, а згодом заарештовано. Прокуратура звинувачує матір у замаху на вбивство малолітньої дитини за ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує покарання позбавленням волі на строк від 10 до 16 років або довічне ув’язнення.

 

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