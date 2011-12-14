Завтра в Києві - «лондонська» погода

Завтра вночі у західних областях України очікується місцями невеликий, вдень помірний дощ, на Закарпатті та в Карпатах сильний дощ, на високогір'ї з мокрим снігом.

На решті території України без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вночі та у першій половині дня в Україні тумани. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, на заході окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 2-7° тепла (вночі на сході та у Карпатах близько 0°, вдень у південних областях 5-10° тепла, у Криму до 15°).

У Київській області у четвер - без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 2-7° тепла. У Києві температура вночі та вдень 4-6° тепла.