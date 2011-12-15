У Києві озброєний чоловік два дні тримав у заручниках жінку й дитину

У Києві співробітники столичного УБОЗ звільнили жінку та п’ятирічну дитину, яких близько двох днів утримував у заручниках озброєний чоловік-наркоман.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, чоловік не висував жодних вимог щодо звільнення заручників.

Встановлено, що кількома днями раніше він з пістолета для стрільби малокаліберними набоями поранив свого сусіда.

Чоловіка затримано, проти нього порушено кримінальну справу.